Названы сроки поставки в Белоруссию первой пары истребителей Су-30СМ

Два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибудут в Белоруссию 13 ноября, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем планируется посадка двух истребителей на аэродроме в Барановичах», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА слова Равкова.

В мае в ФСВТС России в ходе 9-й международной выставки вооружений «Милекс 2019» (Milex 2019) сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».

Напомним, 2 октября Равков заявил, что поставка четырех российских истребителей Су-30СМ планируется в ноябре.

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