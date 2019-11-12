Конкурс «Мой первый бизнес» и платформа TikTok запустили совместный челлендж

Платформа для создания коротких видео TikTok и международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес» запустили совместный челлендж, участники которого смогут креативно представить свою бизнес-идею или существующий проект.

Третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» стартовал 5 ноября. Тогда же был дан старт челленджу, а 12 ноября на платформе TikTok запустилась промо-страница, на которой пользователи могут ознакомиться с условиями участия в челлендже и узнать о самом конкурсе, говорится в релизе АНО «Россия – страна возможностей», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В одном из заданий дополнительного блока «Навыки предпринимательства» (нововведение третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес») необходимо создать описание проекта, презентовать его с помощью короткого видео и выложить в TikTok с хештегом #делайбизнес.

Для пяти человек, которые наиболее интересно презентуют свои проекты, TikTok приготовил призы – Apple Watch 5.

Челлендж уже поддержали популярные TikTok-блогеры, а видео по хештегу #делайбизнес просмотрели уже более 10 млн человек.

Цель международного конкурса «Мой первый бизнес» – развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова.