Медведев пошутил по поводу прививки от гриппа

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании после запуска производства вакцины от лихорадки Эбола в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ) в Новосибирской области пошутил, что те, кто не привились от гриппа, могут привиться вакциной от Эболы.

«Тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола. Причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем именно в самых тяжелых условиях», – сказал Медведев на совещании по развитию генетических технологий в России, передает РИА «Новости».

До этого глава правительства дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго, которую будет выпускать ГНЦ в Новосибирске.

Запуск производства прошел в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра, где будет производиться синтетическая пептидная вакцина «ЭпиВакЭбола». Сотрудники цеха сообщили, что предприятие готово к выпуску 5 тыс. доз вакцины для поставок в страны Африки.

Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась летом 2018 года. По данным на октябрь, число заболевших в республике составило 3228 человек, из них 2157 человек скончались.

Ранее Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 млн рублей для оказания помощи Конго, средства пойдут и на вакцинацию с применением российского препарата.

Кроме того, глава правительства на совещании поставил задачу ускорить развитие генетических технологий в России, передает ТАСС.

«Доля нашей страны на мировом рынке обращения генетических технологий по-прежнему мала, многое приходится импортировать. Наша задача – ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов», – сказал Медведев.

Накануне Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.

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