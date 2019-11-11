Путин потребовал от министров сделать прививки

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.

На совещании с членами правительства Путин устроил опрос, кто из кабинета министров сделал прививку от гриппа. Оказалось, что таковых лишь четверо, включая самого российского лидера.

Путин отметил, что члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, так как работают с людьми.

«Гриппом заболел – самострел. А как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом», – передает ТАСС слова Путина.

По словам президента России, заболеваемость гриппом в стране существенно сократилась.

«У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз – более чем в 13 раз – сократилась заболеваемость гриппом», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Тем временем министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что более 55 млн человек в России привиты от гриппа по состоянию на 8 ноября. «Это более 38% населения. В том числе более 16 млн детей и 189 тыс. беременных женщин», – сказала Скворцова.

Она уточнила, что помимо государственных закупок, активное участие в прививочной компании принимают работодатели. Так, по ее данным, компании привили уже более 4,3 млн человек за счет собственных средств.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, не болеет, потому что привился от гриппа.

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