Песков рассказал, почему не болеет гриппом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что привился от гриппа.

Песков закашлялся во время общения на брифинге для журналистов. Ему пожелали не болеть, передает РИА «Новости».

«Нет, пока еще не болею, сделал прививки», – ответил он.

Роспотребнадзор составил список рекомендаций по защите от гриппа во время эпидемии. В этом сезоне Россию атакуют два новых штамма гриппа.