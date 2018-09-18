Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гриппа

Роспотребнадзор составил список рекомендаций по защите от гриппа во время эпидемии.

При первых же признаках заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы не заразить других людей и посетить врача. При температуре свыше 39 градусов необходимо вызвать скорую или врача на дом. Самолечением заниматься не стоит, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на ведомство.

Специалисты отмечают, что уже больному человеку нельзя делать прививку против гриппа. Вакцина ставится за три недели до того, как начнется эпидемиологический сезон.

На прошлой неделе Роспотребнадзор уже заявил об эпидемии: по России началась первая волна гриппа.