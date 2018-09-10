Россиян предупредили о новой опасности здоровью

В новом эпидсезоне, начинающемся осенью, Россию атакуют два новых штамма гриппа, предупредил Роспотребнадзор.

«Ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых в прошлом году не прививали и иммунитет к которым у россиян не сформирован», – отмечается в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на стенде Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что большинство людей болеют гриппом около недели, но могут быть и осложнения. При тяжелом течении болезни не исключается даже смертельный исход.

В этом году за счет государственных средств закуплено более 62 млн доз прививок от гриппа. Это «отечественная вакцина с актуальными штаммами, бесплатно прививку получат группы риска: дети, пожилые люди, беременные», отметили в Роспотребнадзоре. В частности, бесплатную прививку от гриппа предложили и всем участникам ВЭФ. «Грипп чаще всего приходит в Россию с восточных рубежей страны. Поэтому первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока», – пояснили в ведомстве и добавили, что оптимальным временем для прививки от гриппа является временной отрезок с сентября по ноябрь.