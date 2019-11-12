Изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров сочли законным

Суды имеют право обратить в доход России имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если те не могут подтвердить его приобретение на законные доходы, следует из отказных определений Конституционного суда (КС) по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и знакомых.

Заявители, в частности, родители Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, передает РИА «Новости».

В КС пришли к выводу, что в этом случае речь идет об «особых правовых мерах», применяемых в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства.

Напомним, в июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года и обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию.

По мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в «Нота-банке», предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

В ноябре стало известно, что отцу Захарченко смягчили приговор за мошенничество с фиктивным трудоустройством и растратой денег банка. До этого, в августе, суд выпустил на свободу гадалку Нону Михай, которая содержалась в изоляторе и под домашним арестом по делу о хищениях в «Нота-банке». Ее услугами пользовался Захарченко.

В июле судья Мосгорсуда смягчил приговор экс-финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой, которая являлась фигурантом дела о растрате 350 млн рублей.

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