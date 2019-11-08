Приговор отцу полковника Захарченко смягчили

Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок заключения для отца полковника Дмитрия Захарченко за мошенничество с фиктивным трудоустройством и растратой денег банка.

«Приговор Мещанского суда Москвы изменить», – передает РИА «Новости» решение судебной коллегии.

В итоге вместо четырех лет в колонии Виктору Захарченко назначено три года девять месяцев. Еще одному фигуранту дела – экс-главе банка «Московское ипотечное агентство» Владимиру Корьевкину – приговор смягчили с 4,5 до 4 лет колонии. Также Захарченко-старший и Корьевкин оштрафованы соответственно на 800 и 900 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что Корьевкин фиктивно устроил Захарченко-старшего на работу в банк советником с зарплатой около 150 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в апреле Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии отца полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

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