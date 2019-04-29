Отца полковника Захарченко приговорили за растрату

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии отца полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

«Признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей», – передает слова судьи РИА «Новости».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Сообщается, что в ходе проверки СК России выяснил, что у Виктора Захарченко не было высшего экономического образования, только педагогическое. Прокурор выразила сомнения о компетентности отца полковника в банковской сфере, что стало доводом относительно фиктивности трудоустройства.

Виктор Захарченко и второй фигурант дела Владимир Корьевкин обвиняются в растрате средств банка путем фиктивного трудоустройства.

Согласно данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тыс. рублей и премию 120 тыс. рублей. Позже Захарченко признал себя виновным и решил вернуть банку фиктивную зарплату.