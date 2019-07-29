Мосгорсуд освободил фигуранта дела Захарченко

Судья Мосгорсуда смягчил приговор экс-финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой, которая являлась фигурантом дела о растрате 350 млн рублей. Она освобождена из-под стражи с учетом времени нахождения под домашним арестом и в СИЗО.

«Приговор изменить... Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда», – передает слова судьи РИА «Новости».

В мае сообщалось, что Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко. Она помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Суд рассмотрел ее дело в особом порядке. Прокуратура просила для нее три года и шесть месяцев лишения свободы, Останкинский суд Москвы назначил 3 года и 4 месяца колонии.