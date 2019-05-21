Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.

Суд рассмотрел ее дело в особом порядке. Прокуратура просит приговорить Марчукову к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей за присвоение денег вкладчика «Нота-банка» – ООО «Фармстер» – в размере 350 млн рублей, передает РИА «Новости».

Показания Марчуковой позволили установить причастность членов кредитного комитета банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к хищению свыше 25 млрд рублей. Исхаков и Киреев арестованы, Симаков пока остается на свободе.

Марчукова признала вину, а также дала показания против бывших совладельцев «Нота-банка». Отмечается, что 350 млн рублей она похитила вместе с совладельцами банка Вадимом и Дмитрием Ерохимыми, сестрой Ларисой Марчуковой и гадалкой Ноной Михай.

Ерохины приговорены к шести и 8,5 годам колонии соответственно, Михай – к 3,5.

Напомним, по делу ПАО «Нота-банк» летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны братья Ерохины, а несколько позднее – Марчукова. В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.