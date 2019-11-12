Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

По словам Климкина, события матча Шахтер – Динамо «разошлись по мировым СМИ как лавина».

«Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь», – написал экс-министр в Twitter.

Події матчу Шахтар-Динамо розійшлися по світових ЗМІ як лавина. Це не тільки наша проблема, але вона пасує до російської лінії про ультраправі рухи в Україні. Прошу всіх справжніх вболівальників: ви ж реально всі патріоти, не давайте так нас підставляти і самі не підставляйтеся — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 ноября 2019 г.

Напомним, в воскресенье во время матча «Шахтер» – «Динамо» болельщики киевской команды выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев донецкого клуба. Игра была прервана. Капитан «Шахтера» Тайсон ответил болельщикам «Динамо» неприличным жестом и ударил мячом в их сторону. За это его удалили. Поле он покидал в слезах.

После киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту.