Психиатр: Если женщина при самоубийстве берет с собой детей, это говорит о психозе

Неспособность матери кормить грудью может стать причиной депрессии, а рождение второго ребенка – лишь усугубить симптомы, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по женскому психическому здоровью, врач-психиатр Алексей Мелехин.

Утром 11-го ноября москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с 3-летним сыном и 9-месячной дочкой. Людмила и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что девочка отказывалась от кормления грудью, в связи с чем ее мать несколько раз вызывала скорую.

«Факторы послеродовой депрессии: столкновение с какими-либо трудностями, когда мама убеждает себя, что она плохая, неспособная, у нее что-то не получается. Например, она не может кормить грудью, у нее какое-то отторжение, беспокойство, боли – все это еще больше повышает градус тревоги и создается ощущение безысходности. Соответственно, совокупность тревоги и беспомощности часто подталкивает к самоповреждению или суициду», – говорит Мелехин.

По словам психиатра, одной из причин депрессии является неспособность кормить малыша грудью, если при таком процессе ранее мама испытывала удовольствие. Сам процесс кормления обладает антидепрессивным эффектом, если у мамы нет никаких нарушений психического самочувствия.

«Практически каждая вторая женщина в возрасте до 35 лет по разным причинам сталкивалась с послеродовой депрессией, а рождение второго ребенка часто может быть манифестацией – усугублением симптомов, от чего получается затяжная послеродовая депрессия», – добавил Мелехин.

Врач отмечает, что матери если и решаются на самоубийство, то детей обычно не трогают. По его словам, ситуация, когда мать умышленно наносит вред и себе, и ребенку, говорит о том, что женщина страдает психозом, при котором она психологически разрушает не только себя как маму, но и своих детей.