Соловьев назвал причину любви к Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, за что любит Украину.

«Мне говорят: «Почему ты так говоришь об Украине?» Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», – сказал Соловьев в интервью, уточнив, что не отделяет народ Украины от народа России.

«Мы все единый, гигантский советский народ», – добавил он.

Однако он отметил, что испытывает ненависть к отдельным гражданам Украины. «Но я бандеровцев ненавижу и я нацистов ненавижу», – сказал телеведущий и уточнил, что причина его ненависти связана с историей семьи.

«Шестерых моих живыми закопали в землю во время войны только за то, что они евреи. И когда я этих всех вижу и слышу, этот затаенный антисемитизм <...> вдруг проявляется в XXI веке на современной Украине», – пояснил ведущий.

Ранее Соловьев заявил, что Украина в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами.