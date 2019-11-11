Экс-ректор Дальневосточного федерального университета осужден на семь лет

Во Владивостоке Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца виновным в растрате, сообщают информационные агентства.

Он приговорен к семи годам колонии. Кроме того, бывший ректор ДВФУ должен выплатить штраф в 500 тыс. рублей. Троих бывших проекторов ДВФУ Игоря Сиротина, Алексея Цхе и Виктора Атаманюка приговорили к условным срокам в два, три и четыре года соответственно.

Суд постановил взыскать с бывшего руководства университета более 17 млн рублей ущерба, передает РИА «Новости».

Сотрудник ООО «Современный университет» Сергей Карлявин получил 4,5 года исправительной колонии. Никита Смуров из «Современного университета» приговорен к 3,5 годам условно.