Убитая историком СПбГУ девушка оказалась дочерью подполковника МВД

В Санкт-Петербург приехала мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовой девушки, подполковник МВД Галина Ещенко.

Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября, ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области. Женщине обеспечили место проживания, транспорт и предоставили психолога, сообщает «Фонтанка».

49-летняя Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года. До этого была школьным учителем и психологом, вторую специальность применяла в том числе в структуре МВД.

На должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом, была назначена год назад.

Напомним, историк Соколов оформил явку с повинной и сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки. Он распилил ее тело и пытался утопить в реке. Жертвой стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко.

Сам Соколов находится в больнице.