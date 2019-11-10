Процесс по украинскому националисту Мазуру назвали проверкой для Польши

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко считает, что процесс по возможной экстрадиции зампредседателя украинской националистической организации УНА – УНСО* (запрещена в России) Игоря Мазура в Россию будет проверкой для судебной системы Польши.

«Само задержание демонстрирует факт того, что международные соглашения работают, это уже хорошо. В любом случае, решение по экстрадиции принимает суд. Пока сложно сказать, каким будет решение. С одной стороны Польша – союзник России, в самой стране есть большое количество людей, настроенных против украинских радикалов. С другой стороны, Польша поддерживает Украину», – передает его слова RT.

Процесс по Мазуру он назвал проверкой работы польской судебной системы.

Ранее украинский посол в Варшаве заявил, что Польша пока ни одного из задержанных украинцев России не передала.

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура. Его подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.