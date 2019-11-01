Трамп заявил о наличии точных данных о персоне нового главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что у запрещенной группировки «Исламское государство*» появился новый лидер.

«У ИГИЛ* появился новый лидер. Мы точно знаем, кто он!», – написал Трамп в Facebook.

Накануне запрещенная в России группировка «Исламское государство*» подтвердила убийство Абу Бакр аль-Багдади и назвала нового лидера.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Однако российская разведка отказалась подтвердить гибель главаря ИГ*.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации террориста.