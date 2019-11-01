Шойгу подвел итоги летнего периода обучения армии

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании подвел итоги летнего периода обучения российской армии.

Самым масштабным мероприятием, по словам Шойгу, стали учения «Центр-2019», которые проводились на полигонах четырех государств, передает «Звезда».

Министр пояснил, что за время летнего обучения прошло свыше 18 тыс. мероприятий боевой подготовки, отработаны задачи по слаживанию подразделений в батальонах, ведомственные тактические учения в звене «полк – бригада – дивизия».

Шойгу отметил, что учения «Центр-2019», проводившиеся в сентябре, были самым масштабным мероприятием за весь летний период. Глава ведомства пообещал подвести его итоги в ближайшее время.

Контрольные проверки 762 соединений и воинских частей продемонстрировали, что все подразделения готовы к выполнению поставленных задач. Материально-техническая база, вооружение и военная техника на данный момент переводятся в осенне-зимний период эксплуатации.

Министр поручил подготовить к зиме около 200 тыс. единиц техники и больше 1,5 тыс. парков для ее хранения. Шойгу заверил, что для этого есть все необходимые запасы ГСМ и расходных материалов.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как прошли сентябрьские учения «Центр-2019».