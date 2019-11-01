МВД решило создать подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT-технологий

В МВД заявили, что в России будут созданы подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT-технологий.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», – сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что число преступлений в России, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось почти на 70% в текущем году.