Глава МВД заявил о новой угрозе мошенничества

Мошенничество с использованием IP-телефонии представляет наибольшую угрозу среди новых видов преступлений в Сети, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства.

«Посредством интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии», – передает ТАСС слова Колокольцева.

Он отметил, что преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников.

«В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70%», – сообщил глава МВД.

Кроме того, Колокольцев отметил, что за последние несколько лет повысились результаты работы по предупреждению и пресечению таких преступлений.

«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», – подчеркнул он.

Напомним, в среду СК России предупредил граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты звонят жертвам и выдают себя за следователей.