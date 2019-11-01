«Бессмертный полк» создаст международный портал с фактами о Великой Отечественной войне

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк» создаст международный медиапортал, на котором планируется публиковать достоверные факты о войне, сообщили представители организации.

Как рассказала международный пресс-секретарь «Бессмертного полка», координатор движения в Швейцарии Светлана Конев, на новом портале журналисты, блогеры, историки и эксперты из России и других стран стран, работающие с военной тематикой, совместно с координаторами «Бессмертного полка» соберут правдивые воспоминания ветеранов, обращения к будущим поколениям, фотографии, архивные документы, интервью с военными экспертами и поисковиками, передает РИА «Новости».

«В настоящее время появилось много желающих переписать историю. И сейчас, когда память о Великой Отечественной войне и ее события уходят так далеко, у нас получается разрыв памяти. Мы считаем, что одним из средств распространения исторической истины может стать международный портал, где будет публиковаться патриотический контент. Сегодня есть потребность в такой информации, в ее доступности и ее объединении на одном ресурсе», – заявил сопредседатель движения Сергей Макаров.

По словам Светланы Конев, на портале будут публиковаться материалы, посвященные 75-летию Победы, но он продолжит работать и после окончания юбилейного года.

Кроме того, представители движения выступили с инициативой сделать 3 декабря, День Неизвестного Солдата, памятной датой не только в России, но и за границей. При взаимодействии с международными координаторами они намерены организовать в зарубежных странах церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам и провести тематические занятия в русскоязычных школах.

«Мы хотим также пригласить к участию в них не только соотечественников, но и граждан других государств, чьи предки в годы Второй мировой войны отдали жизни в борьбе с фашистской Германией. Память об этом подвиге должна быть передана нашим детям, внукам, и поэтому так важно донести до них правду о событиях тех лет», – подчеркнул Макаров.

Представители «Бессмертного полка России» также сообщили, что в 2019 году к движению в странах ближнего и дальнего зарубежья в общей сложности присоединилось около 850 тыс. человек.

«С каждым годом мы все острее осознаем ценность нашего движения и нашу победу. Именно наш народ стал главным освободителем, и противодействие фальсификации истории – главная задача нашего движения. С уверенностью могу сказать, что, несмотря на многие сложности и противоречия в разных странах, движение и дальше будет развиваться», – отметил сопредседатель «Бессмертного полка России» народный артист Василий Лановой.

Он также сообщил, что во время празднования 75-летия Победы творческие делегации 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы, передает ТАСС.

«Я пригласил международное движение на «Бессмертный полк», на торжественное 75-летие Победы в Москву, чтобы встретиться в День Победы. Мы планируем 9 мая собрать творческие делегации 75 стран и соединить их на одной из центральных площадок Москвы на сцене. Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни», – сказал Лановой, напомнив, что главной задачей общественного движения остается сохранение исторической памяти и борьба с фальсификациями истории ВОВ.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.