Захарова назвала незаконными действия США «по выкачиванию нефти в Сирии»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвал незаконными действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

«Не может у современного сообщества не вызывать вопросов, когда цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям, международно правовым началам в отношениях, выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, суверенного государства, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы с «Исламским государством*», – сказала она, передает ТАСС.

По словам Захаровой, «в обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков также заявил, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над нефтяными месторождениями в Сирии в собственных экономических интересах.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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