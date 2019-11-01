Госдеп обвинил Россию в разжигании массовых беспорядков в Чили

Соединенные Штаты заметили признаки «вмешательства российских интернет-троллей» в общественную дискуссию в Чили, заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, высказывания которого распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время ответственных демократических дебатов вместо того, чтобы позволить гражданам Чили вести свои собственные обсуждения по поводу курса, который должна занять их страна. В этом проблема», – приводит его слова ТАСС.

При этом в Госдепе не ответили на вопрос о том, считают ли этих людей связанными непосредственно с российскими властями.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) – до максимума в 850 песо (1,2 доллара). По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая.