«Протон-М» со спутником «Электро-Л» отправили на Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» №3 отправлены на Байконур, сообщили в Центре им. М.В. Хруничева.

«В ночь на 1 ноября в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя «Протон-М», разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур», – передает ТАСС сообщение центра.

Там добавили, что в составе эшелона находится полноразмерный заправочный макет разгонного блока «Бриз-М», изготовленного на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева по контракту с ФГУП «ЦЭНКИ» для комплексных испытаний заправочной позиции разгонного блока.

Напомним, 9 октября ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

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