В Германии заявили о «возвращении» рубля

В России финансовая ситуация улучшается, а рубль остается стабильным вне зависимости от политической ситуации, пишут немецкие СМИ.

Издание Focus опубликовало статью под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», в которой говорится, что рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, передает РИА «Новости».

По информации издания, снижение доходности в Европе и США заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, спрос на который вырос.

Как указано в статье, с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.

Напомним, в начале августа международное рейтинговое агентство Fitch первым вернулось к досанкционной оценке уровня кредитного риска России и повысило его до инвестиционного показателя «BBB». Такое решение стало уникальным, потому что появилось на фоне новой волны санкций против России.

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