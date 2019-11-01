Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова «за подлости и фейки»

Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок за оскорбление Марины Анисиной.

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!» – написал актер в своем Instagram.

Причиной дуэли, по словам Джигурды, стало то, что Малахов не извинился перед женой актера Мариной Анисиной, которую тот якобы оскорблял в эфирах своих шоу. При этом он пообещал «нокаутировать» Малахова за его «подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин».

Напомним, в конце сентября МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. После этого Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно истолковали в Киргизии. Скандал получил продолжение в Сети.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Малахов поссорился с Киргизией из-за гибели сына «колбасного короля».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД