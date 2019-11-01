Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Президент Сирии Башар Асад в интервью государственным телеканалам заявил, что Дональд Трамп – лучший президент в истории США.

По словам сирийского лидера, Трамп «лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: «нам нужна нефть», «мы хотим избавиться от такого-то», «хотим предоставлять услуги в обмен на деньги», передает РИА «Новости».

«Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» – заявил Асад.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что в целом президенты США являются преступниками, которые, тем не менее, иногда получают Нобелевскую премию мира, по факту лишь реализуя интересы лобби.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал не допустить, чтобы нефтяные месторождения перешли под контроль России, Ирана или правительства Сирии.

В Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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