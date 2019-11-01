В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

В комитете Госдумы по международным делам прокомментировали призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.

Входящий в комитет Госдумы по международным делам депутат Антон Морозов подчеркнул, что подобные высказывания Москва расценивает как «откровенное вмешательство во внутренние дела» России, передает РИА «Новости».

«Полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», – напомнил парламентарий.

Морозов также отметил, «Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, заявил, что альянсу следует заниматься вопросами, которые напрямую касаются его компетенций. Он отметил, что такие призывы являются откровенным покушением на суверенитет России.

По его словам, Россия имеет право размещать любые виды вооружений на своей территории.

«Я предлагаю населению США обратно вернуться в Европу и передать территории Соединенных Штатов Америки их законным владельцам, которых они там уничтожили», – заключил парламентарий.

Накануне НАТО и Украина призвали Россию «отдать Крым», а также отказались от «ведения дел как обычно» с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила интерес НАТО к уникальному украинскому опыту самоуничтожения.

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