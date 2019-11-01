Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

В базовом сценарии макроэкономического прогноза Национального банка Украины (НБУ) утверждается, что прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа в 2020 году составят 0,6% от ВВП, а с 2021 года они увеличатся до 0,9% ВВП.

По расчетам НБУ, «в базовом сценарии макроэкономического прогноза объем транзита [газа через территорию Украины] может сократиться с примерно 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года», передает ТАСС.

В этой связи, по расчетам Национального банка Украины, прямые потери украинской экономики составят 0,6% от ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП с 2021 года.

В НБУ констатировали, что от транзита газа страна получает около 3 млрд долларов в год. «Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом», – добавили в Нацбанке.

Напомним, в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД