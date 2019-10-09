Путин похвалил ЦИК за разрешение спорных ситуаций в избирательной кампании

Во время избирательной кампании 2019 года Центризбирком объективно и профессионально разбирался со всеми спорными ситуациями, теперь суды должны вынести справедливые решения по жалобам, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения», – передает слова президента ТАСС.

Глава ЦИК, в свою очередь, заявила, что избирательная кампания прошла довольно хорошо.

«Вообще кампания как никогда прошла довольно хорошо. Явка довольно высокая, вообще, живо прошли выборы – свыше 40%. То есть, говорить, что они были скучными – это не так. Прошли свободно выборы, у нас очень низкий процент отказов [кандидатам], ниже 6,5%, то есть практически все были зарегистрированы», – сказала Памфилова.

По ее словам, выборы были конкурентными. В качестве «горячих точек» она назвала кампанию в Мосгордуму и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. Выборы в северной столице она назвала «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина и Памфиловой.

8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 16 регионах избрали губернаторов.