Посетители до смерти закормили северного оленя в зоопарке Ижевска

В зоопарке Ижевска четырехмесячная олениха по кличке Венера умерла из-за разрыва желудка – в нем, кроме огромного количества пищи, нашли пропиленовые нити и куски резины, сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении на сайте зоопарка указывается, что «молодой северный олень был убит посетителями».

«Причина смерти – переедание и наличие инородных предметов! В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и впоследствии к его разрыву», – указано в сообщении.

Отмечается, что гостям зоопарка регулярно напоминают: животных кормить запрещено, каждый из обитателей ежедневно получает весь необходимый ему рацион питания в соответствии с видовыми и другими особенностями.

Однако на посетителей не действуют ни предупреждающие таблички, ни прямые замечания сотрудников.

Кроме того, многие, видя, как животные с радостью едят угощения, считают, что они голодны, их недокармливают. Однако это не так.

«Мы объясняли, что у представителей фауны отсутствует чувство насыщения, что они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. И мы не в силах больше умалчивать, к чему приводят ежедневные кормежки наших обитателей тысячами посетителей», – добавляют в зоопарке.

Ранее Минприроды признало критической ситуацию с сокращением популяции северного оленя.