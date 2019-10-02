Минприроды признало критической ситуацию с сокращением популяции северного оленя

Популяция дикого северного оленя в России стремительно сокращается, в некоторых регионах она практически уничтожена, сообщили в пресс-службе Минприроды.

В министерстве сообщили, что глава ведомства Дмитрий Кобылкин «поручил проверить эффективность исполнения переданных полномочий в области охоты в Красноярском крае и Якутии». Соответствующее решение приняли «на основании зафиксированной Минприроды негативной тенденции по сокращению популяции дикого северного оленя в ряде субъектов России», передает РИА «Новости».

По данным департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды, самая крупная Таймырская популяция сократилась с 1980-х годов вдвое (до 400-450 тыс. особей), а вторая по величине – Яно-Индигирская – практически уничтожена и насчитывает теперь менее 2 тыс. оленей.

Основными причинами сокращения популяции дикого северного оленя называют браконьерство и отсутствие со стороны регионов эффективных мер контроля и регулирования численности хищников.

Отметим, что в апреле 2018 года на Ямале сотни оленей умерли от голода, а в мае 2018 года Аргентина заявила, что заинтересована возможностью поставок из России мяса северного оленя.