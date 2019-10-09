Стало известно о завершении сделки по созданию СП «AliExpress Россия»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия в России и СНГ – «AliExpress Россия», сообщили в РФПИ.

Доля Alibaba в СП – 47,8%, «Мегафона» – 24,3%, РФПИ – 12,9%, Mail.Ru – 15%. В совет директоров вошли представители всех четырех участников совместного предприятия, возглавит совет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. На должность генеральных со-директоров СП назначены глава «AliExpress Россия» Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, передает РИА «Новости».

В РФПИ добавили, что СП будет функционировать в полном соответствии с федеральным законодательством в области защиты персональных данных.



В рамках партнерства СП «AliExpress Россия» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого «AliExpress Россия» будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ.

«Мы рады объявить о завершении нашей первой совместной инвестиции с Alibaba Group и российскими технологическими лидерами... Уже сейчас партнерство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции более чем 50% населения России, а российские поставщики получили возможность выхода на 1,5 млрда пользователей в Китае и по всему миру. РФПИ ожидает новых совместных инвестиций и возможностей в других проектах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, 2 сентября китайская торговая площадка AliExpress предложила россиянам доставлять заказы от разных поставщиков в одном пакете.