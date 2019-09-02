AliExpress запустила новую услугу

Китайская торговая площадка AliExpress предложила россиянам доставлять заказы от разных поставщиков в одном пакете, пишут СМИ.

Как пишет в понедельник газета «Коммерсант», услуга будет доступна бесплатно при заказе на сумму более пяти долларов (около 334 рублей по курсу на 30 августа). В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза и существенно нарастит средний чек заказа, составляющий сейчас порядка девяти долларов (около 601 рублей).

Кроме того, AliExpress планирует снизить количество неполученных заказов вдвое за шесть месяцев.

Напомним, в апреле Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа выше определенной стоимости единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.