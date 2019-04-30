На посылки из-за рубежа предложили ввести единый сбор

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...

Байден только кажется непобедимым

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Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

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При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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            На посылки из-за рубежа предложили ввести единый сбор

            30 апреля 2019, 10:20

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            Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа выше определенной стоимости единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.

            АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах, пишет «Коммерсант».

            Предложения поступили в Минкомсвязь, 29 апреля ведомство перенаправило их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е.Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания.

            В документе предлагается признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования. Изначально предполагалось ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок.

            Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., подчеркивают в АКИТ.

            По словам главы АКИТ Артема Соколова, позднее предложения были несколько скорректированы: по итогам обсуждений решено использовать сбор в 15%. Эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей.

            Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов, по его мнению, стоит вообще отменить.

            Отметим, что с 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с 1 тыс. евро до 500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение суммы до 200 евро, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

            Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Почты России» за первый квартал, сразу после снижения порога до 500 евро число трансграничных посылок в Россию начало падать. По итогам 2018 года объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд рублей.

            Руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов уверен, что введение нового сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно. Иностранные компании в сегменте кросс-бордера «плотно входят в кровеносную систему экономики», рассуждает он: так, доставка товаров с AliExpress приносит «Почте России» огромные доходы.

            Если введение сбора все же одобрят, неизбежен рост цен для конечного потребителя. «В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», – полагает эксперт.

            Инициатива АКИТ вызывает вопросы и в части исключения покупки в иностранных интернет-магазинах из категории товаров для личного пользования, говорит директор департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России Евгений Привалов. Он не видит смысла в таком шаге, отмечая, что у DPD уже есть инструментарий для оплаты пошлин для юридических лиц и компания при необходимости сможет распространить его на физических.


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