На посылки из-за рубежа предложили ввести единый сбор

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа выше определенной стоимости единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.

АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах, пишет «Коммерсант».

Предложения поступили в Минкомсвязь, 29 апреля ведомство перенаправило их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е.Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания.

В документе предлагается признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования. Изначально предполагалось ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., подчеркивают в АКИТ.

По словам главы АКИТ Артема Соколова, позднее предложения были несколько скорректированы: по итогам обсуждений решено использовать сбор в 15%. Эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей.

Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов, по его мнению, стоит вообще отменить.

Отметим, что с 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с 1 тыс. евро до 500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение суммы до 200 евро, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Почты России» за первый квартал, сразу после снижения порога до 500 евро число трансграничных посылок в Россию начало падать. По итогам 2018 года объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд рублей.

Руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов уверен, что введение нового сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно. Иностранные компании в сегменте кросс-бордера «плотно входят в кровеносную систему экономики», рассуждает он: так, доставка товаров с AliExpress приносит «Почте России» огромные доходы.

Если введение сбора все же одобрят, неизбежен рост цен для конечного потребителя. «В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», – полагает эксперт.

Инициатива АКИТ вызывает вопросы и в части исключения покупки в иностранных интернет-магазинах из категории товаров для личного пользования, говорит директор департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России Евгений Привалов. Он не видит смысла в таком шаге, отмечая, что у DPD уже есть инструментарий для оплаты пошлин для юридических лиц и компания при необходимости сможет распространить его на физических.