ФТС предложила ввести пошлину на любые покупки в зарубежных интернет-магазинах

Предлагается облагать пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах, сообщили СМИ два федеральных чиновника.

В ФТС подтвердили, что есть «комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли». Данное предложение поможет российским интернет-магазинам, а бюджету страны принесет 25 млрд рублей в год, пишут «Ведомости».

Ожидается, что новую пошлину могут ввести через год-полтора. ФТС считает, что с каждой посылки удастся получить около 1,5 евро (примерно 110 рублей), передает ТАСС.

Сейчас покупки в зарубежных интернет-магазинах стоимостью до 1 тыс. евро и в пределах 31 кг в месяц ввозятся без уплаты пошлины.

В апреле Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров для интернет-площадок на территориях государств, поддерживающих недружественные действия в отношении России.