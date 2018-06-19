ФТС разъяснила предложения по снижению пошлин на интернет-посылки

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает облагать пошлиной покупки любой стоимости из зарубежных интернет-магазинов, при этом снизив единую ставку с 30% до 20%, но не менее одного евро за килограмм.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства, ФТС подготовила несколько предложений по выстраиванию новой модели регулирования интернет-торговли.

В частности, речь идет «об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) интернет-магазинами; о снижении размера единой ставки таможенных пошлин, налогов до 20%, но не менее одного евро за килограмм; о введении сбора в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро».

Накануне в Минпромторге отметили, что администрирование пошлин и НДС стоит государству от 10 евро за посылку, низкий порог пошлины делает невыгодным администрирование.

До этого ФТС предложила ввести пошлину на любые покупки в зарубежных интернет-магазинах.