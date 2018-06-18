Минпромторг назвал низкий порог пошлины на интернет-покупки невыгодным

Администрирование пошлин и НДС стоит государству от 10 евро за посылку, низкий порог пошлины делает невыгодным администрирование, сообщили в Минпромторге.

«Многие страны стоят на пороге увеличения беспошлинного ввоза или уже его увеличили (США), так как с низким порогом невыгодно его администрирование. Минимальная стоимость расходов на администрирование пошлин и НДС на 1 посылку – 10 евро», – цитирует сообщение Минпромторга ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что пошлина с каждой интернет-покупки уменьшит ассортимент для потребителя и не будет стимулировать производство.

«Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление – это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что ФТС предложила ввести пошлину на любые покупки в зарубежных интернет-магазинах. При этом в феврале замминистра финансов Илья Трунин заявил, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России будет постепенно снижен до 200 евро для каждого отправления.