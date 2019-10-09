Блогеры сравнили цены в российских и украинских магазинах

В Сети опубликовали видео, в котором сравниваются цены на основные продукты питания в Саратове и Киеве.

Съемки ролика проходили с 20 по 27 сентября в магазине «Ашан» в Саратове и Киеве, передает РИА «Новости».

Стоимость килограмма картофеля на Украине составляет (в пересчете с гривен) почти 39 рублей, тогда как в России всего 12 рублей. Килограмм риса в Саратове обойдется в 59 рублей, а в Киеве в 55,14.

Макароны в российском магазине стоят от 50 рублей, а в Киеве – 111. Литр молока в Саратове обойдется от 41,90, в то время как в украинском магазине сети – 47,80.

В целом, значительная часть потребительской корзины на 2019 годы на Украине стоит дороже, чем в России.

Напомним, 2 октября гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что стоимость картофеля на Украине за год выросла вдвое.