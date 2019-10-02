Картофель на Украине за год подорожал вдвое

Стоимость картофель на Украине за год выросла вдвое и составила 0,64 доллара за килограмм, сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«С 1 сентября 2018 по 1 сентября этого года картофель подорожал в два раза, а средняя цена в больших городах по стране на начало сентября 2019 составляла 15,8 гривны (0,64 доллара) за килограмм», – написал Дорошенко в Facebook.

Он отметил, что также на 24% выросла цена на лук, а средняя стоимость по Украине составляла 10,6 гривны (0,43 доллара).

Капуста подорожала на 13%, ее средний ценник на начало сентября сосатвлял 9 гривен за килограмм (0,37 доллара).

По данным эксперта, свекла стала дороже за год на 12%. А вот морковь напротив неожиданно подешевела на 31%.

Ржаной хлеб прибавил в цене 25% за год, а средняя цена в больших городах по стране на начало сентября 2019 года составляла 21,9 гривны за килограмм (0,89 доллара).

Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%, пшеничный – на 22%, а батон подорожал меньше всего – на 21%.

При этом минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов.

Ранее сообщалось, что овощная корзина на Украине за год подорожала вдвое и составила 86 гривен (3,33 доллара).