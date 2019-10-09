В Казахстане произошло землетрясение

Сеть сейсмических станций Казахстана зарегистрировала землетрясение в Алма-Атинской области республики, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС.

Магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 03.49 (00.49 мск), составила 5,5, эпицентр землетрясения находился в 140 км на юго-восток от города Алма-Аты на территории Кегенского района Алма-Атинской области, передает ТАСС.

В городе Алма-Ата ощущались толчки силой 2 балла. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.