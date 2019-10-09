Суд обязал Johnson&Johnson выплатить 8 млрд долларов за выросшую у мужчины грудь

Суд присяжных Филадельфии обязал американскую корпорацию Johnson&Johnson (J&J) выплатить 8 млрд долларов в качестве компенсации мужчине за отсутствие предупреждения потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата.

Присяжные вынесли вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея, который в своей исковой жалобе утверждал, что в детстве по предписанию врачей употреблял препарат Risperdal, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У этого средства производства Johnson&Johnson оказался побочный эффект – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин), передает ТАСС.

В 2015 году жюри присяжных сочло действия Johnson&Johnson достойными наказания в виде выплаты 1,75 млн долларов потерпевшему. В феврале 2018 года Апелляционный суд штата Пенсильвания признал такой вердикт законным, но снизил размер компенсации до 680 тыс. долларов.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около 76 млрд долларов.

Напомним, в апреле 2012 года суд города Литл-Рок оштрафовал американскую компанию Johnson & Johnson на 1,1 млрд долларов за недобросовестное продвижение препарата.

В июле 2018 года суд присяжных Сент-Луиса (штат Миссури) обязал корпорацию Johnson&Johnson выплатить 4,69 млрд долларов женщинам, у которых в результате использования детской присыпки Baby Powder якобы развился рак яичников.