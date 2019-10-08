Россиян предупредили о финансовом мошенничестве со стороны «псевдоброкеров»

Росфинмониторинг предупредил граждан о выявленных фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов в России, которые предлагают услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность этих компаний является противоправной и направленной на выманивание денег у граждан, сообщило ведомство.

«Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Когда гражданин пытается вывести свои средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает выходить на связь с человеком.

«Предлагаем ознакомиться с наиболее часто встречающимися названиями компаний: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto», - добавили в Росфинмониторинге.

В названиях компаний могут быть использованы названия известных банков и компаний, это делается для создания образа надежности с целью запутать жертву.

Отмечается, что «все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций».

Росфинмониторинг советует гражданам перед размещением средств на рынке ценных бумаг ознакомиться с законами, регулирующими этот вид деятельности, а также изучить репутацию компаний, предоставляющих соответствующие услуги.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличилось количество звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.