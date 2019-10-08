НАК рассказал о резком снижении числа терактов на Кавказе

Число терактов на Северном Кавказе за два года сократилось в семь раз, сообщили на выездном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), прошедшем в Пятигорске под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова.

«Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 году – шесть, то с начала текущего года – два», – передает ТАСС сообщение НАК.

На заседании были рассмотрены результаты реализации комплекса силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального округа.

«Открывая заседание Комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов», – передает РИА «Новости» сообщение НАК.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полпред президента России в СКФО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах федерации, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

Напомним, 4 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.