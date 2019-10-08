Губернатор Самары потребовал наказать блогера за ночной автозаезд на Gelandewagen

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал привлечь к ответственности блогера из Петербурга Гусейна Гасанова, который 6 октября устроил в Самаре ночной автозаезд.

«Когда такие демонстративные, наплевательские на закон акции происходят, они же подростков провоцируют на подобного рода действия и дальше. А там и до беды недалеко», – сказал Азаров, отметив, что номера машин, участвовавших в заезде, известны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Ранее в ГИБДД изучили записи из соцсетей и пришли к выводу, что автоколонна из 12 машин с 3.45 до 3.50 6 октября нарушила правила дорожного движения на Волжском проспекте. В ведомстве уточнили, что 11 автомобилей сопровождали Gelandewagen, которым управлял житель Петербурга 1994 года рождения. На нарушителей были возбуждены административные дела.

«Сотрудниками полиции установлены все собственники автомобилей, которые, двигаясь в автоколонне по Волжскому проспекту Самары, массово нарушали ПДД. Четверо нарушителей уже привлечены к административной ответственности, в отношении восьми проверка продолжается», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее блогера Гусейна Гасанова поймали на розыгрыше в Instagram битого автомобиля Mercedes Gelandewagen.