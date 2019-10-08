Бутылку с дерзким посланием от советских моряков нашли на пляже в Бразилии

Отдыхающие обнаружили на атлантическом побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием от советских моряков.

Компания из 15 друзей приехала отдохнуть на атлантическое побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул – и одна из девушек-студенток обнаружила, что ее брат пинает какую-то бутылку с бумажкой внутри, передает «Царьград».

Когда бутылка была открыта, прочитать записку друзья не смогли, так как бумага намокла, а текст был на незнакомом языке.

Ответить на вопрос, что в письме, попытались в группе студентов UFPel, где была размещена фотография таинственного послания. За несколько минут было получено две тысячи сообщений, а одна из девушек, знающая русский язык, перевела письмо.

Письмо оказалось дерзким посланием от советских моряков. «Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», – говорится в послании.

Вероятно, речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. Что касается приказов и постановлений, то, скорее всего, речь идет о так называемом сухом законе, введенном Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года.

Напомним, в августе житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку, в которой было послание, датированное 20 июня 1969 года. Согласно посланию, отправитель служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Он передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.