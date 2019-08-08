Бутылку с посланием времен СССР нашли на Аляске

Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку, в которой было послание, датированное 20 июня 1969 года.

Иванофф опубликовал фото находки в Facebook и попросил помочь ему с переводом записки.

Согласно посланию, отправитель служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Он передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», – говорится в конце письма.

Плавбазу «Сулак» построили в Иокогаме в 1966 году, в 1992 году ее списали.

Напомним, в 2018 году в Австралии было найдено старейшее послание в бутылке – сообщение датировано 12 июня 1886 года.