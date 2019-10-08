В Рыбинске началось строительство новых судов на подводных крыльях

На судостроительном заводе «Вымпел» в Ярославской области началось строительство четвертого и пятого судов нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М», сообщил представитель концерна «Калашников».

«АО «Судостроительный завод «Вымпел» уже приступило к строительству четвертой и пятой «Комет», – передает ТАСС слова представителя концерна.

По словам представителя концерна, все суда планируется эксплуатировать в Азово-Черноморском бассейне. «Высокий спрос, который мы наблюдали в 2018-2019 годах, дает уверенность в высоком уровне загрузки строящихся судов на подводных крыльях «Комета-120М» при осуществлении скоростных пассажирских перевозок», – добавил представитель концерна.

Он отметил, что «Кометами» интересуются за рубежом. «В настоящее время ведется переговорный процесс по продвижению судна на подводных крыльях «Комета 120М» в ряде зарубежных стран», – сказал представитель «Калашникова».

«Комета 120М» берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов.